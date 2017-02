Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacció).- En una noche llena de suspenso, energía, agradecimientos, glamour y una tremenda “equivocación” que fue aclarada de inmediato, se llevó a cabo la edición numero 89 de la entrega de los premios Oscars.

Y es que Warren Beauty subió al escenario para dar a conocer al ganador de la Mejor Película, sin embargo se equivocó y nombró a La La Land, lo que tuvo que corregir pues fue Luz de Luna quien obtuvo la estatuilla. El desliz fue porque no tenía el sobre adecuado y leyó La La Land.

Look at Warren Beatty check the envelope a second time. He knew something was wrong #Oscars pic.twitter.com/ko27lOetiB

— Hawkeye KSCS DJ (@HawkeyeOnAir) 27 de febrero de 2017