Por: Miriam Arvizu

Canadá (Rasainforma.com).- La tarde de este jueves, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, platicó vía telefónica con el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, el tema a tratar fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los mandatarios vieron con beneplácito la disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de renegociar el acuerdo para el beneficio de los tres países.

A través de su cuenta de Twitter, el primer ministro Trudeau informó sobre la conversación telefónica con el mandatario mexicano.

Readout of my call with Mexican President Enrique Peña Nieto: https://t.co/buy0kGlXzX

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 27, 2017