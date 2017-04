Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donó los primeros tres meses de su sueldo al servicio de parques nacionales.

En conferencia de prensa, el secretario del departamento en la Casa Blanca, Sean Spicer, entregó un cheque por 78 mil 333 dólares al secretario del Interior, Ryan Zinke.

El mandatario se había comprometido a renunciar a su paga. Pero la ley dice que el presidente debe recibir su sueldo, así que donó el dinero.

Los recursos serán canalizados a proyectos de mantenimiento en los 25 campos de batalla de la nación; los proyectos que están pendientes en esos lugares suman un costo de unos 229 millones de dólares, señaló Zinke.

.@POTUS is happy to present a check for value of 1st Q salary to @NatlParkService by way of @SecretaryZinke https://t.co/gXbApFD56j

— Sean Spicer (@PressSec) April 3, 2017