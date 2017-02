Por: Len

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Samsung Electronics podría construir una base manufacturera en los Estados Unidos para su negocio de electrodomésticos, situación que agradeció el presidente Donald Trump y aseguró en Twitter que su país “estará encantado” de tenerlos en el territorio.

El corporativo aún no ha tomado la decisión ni detalles específicos como cuánto podría invertir y dónde construiría la nueva base, de acuerdo con información de agencias.

Samsung es un conjunto de empresas multinacionales con sede en Seúl, Corea del Sur. Es el mayor grupo empresarial surcoreano, con diversas filiales que abarcan negocios como la electrónica de consumo, tecnología, finanzas, aseguradoras, construcción, biotecnología y sector servicios entre otros.

Thank you, @Samsung! We would love to have you! https://t.co/r5nxC9oOA4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017