Por: Abril Ferreira

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, volvió a exhortar el viernes a construir el muro en la frontera con México, enojado por la absolución del mexicano indocumentado que había sido acusado de asesinar a una joven estadounidense en un caso emblemático contra la inmigración.

La muerte de la joven, cuyo nombre era Kathryn Steinle en 2015 fue usada en muchas ocasiones por Donald durante su campaña electoral del 2016 para justificar su proyecto de barrera en la frontera sur del país, con el que promete frenar la inmigración, el crimen y narcotráfico.

La mujer murió después de ser impactada por una bala en la espalda el 15 de julio de 2015 mientras daba un paseo por el puerto de San Francisco.

José Inés García Zarate, un mexicano de 45 años que al momento del crimen tenía antecedentes penales y había sido deportado cinco veces admitió haberle disparado a Steinle pero comentó que había sido un accidente.

Después de que el jurado lo encontró inocente ya que, según pruebas presentadas en la corte, la bala rebotó en el cemento antes de alcanzar a la chica, Trump escribió a través de su cuenta de Twitter que el veredicto había sido vergonzoso.

A disgraceful verdict in the Kate Steinle case! No wonder the people of our Country are so angry with Illegal Immigration.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de diciembre de 2017