Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump señaló que México de alguna manera va a pagar el muro fronterizo entre estas naciones, esto después de que el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly admitiera ante legisladores que no hay forma de que México pague tal construcción.

Desde muy temprano de este jueves, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario republicano indicó “El muro es el Muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí”.

El Grupo Legislativo Hispano de la Cámara de Representantes se reunió el pasado miércoles con Kelly quien les dijo que hay tramos de la frontera en donde no el muro no es necesario, situación que Trump no sabía cuando hizo sus promesas de campaña.

En un segundo tuit manifestó “El muro se pagara, directa o indirectamente, o mediante un reembolso a más largo plazo, por México, que tiene un ridículo superávit comercial con Estados Unidos de 71 mil millones de dólares. El Muro de 20 mil millones es una “insignificancia” comparado con lo que gana México con Estados Unidos”.

Finalmente señaló que su país necesita el muro para la seguridad “Necesitamos el muro para ayudarnos a frenar el ingreso masivo de drogas desde México, ahora señalado como el país más peligroso del mundo. ¡Si no hay muro, no hay acuerdo!”.

