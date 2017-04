Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump olvidó el protocolo durante el himno nacional.

En un video que circula a través de las redes sociales, se observa cómo su esposa, Melania, con un golpe discreto le dio la orden a su marido de poner su mano en el corazón mientras sonaba el himno estadounidense.

En pocas horas el video, donde también en el que también se aprecia su hijo Barron y un enorme conejo, se volvió viral en las redes sociales y se ha compartido miles de veces.

WATCH: That subtle nudge from Melania during National Anthem at the White House Easter Egg Roll https://t.co/Wyz228d8B4 pic.twitter.com/IqqiraDCNh

— Intl. Business Times (@IBTimes) 17 de abril de 2017