Por: Miriam Arvizu

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, negó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) esté muerto, pero reconoció que “es necesario renegociar sin miedo. Estoy seguro de que tenemos una posición más fuerte de la que podemos ver; tenemos una fuerza negociadora que nos da una ventaja importante, por su experiencia”.

En entrevista en Despierta con Carlos Loret de Mola, el secretario dijo que México tiene que negociar con Estados Unidos “como una nación soberana, sin miedo, conocedora de sus fortalezas. Donald Trump puso a México en el centro de atención de Estados Unidos y debemos aprovecharlo”, dijo Videgaray Caso.

Subrayó que no es posible menospreciar las palabras del presidente electo sobre México. “No podemos hacer como si no hubiera pasado nada, nuestro principal cliente, a quien le mandamos 80 por ciento de nuestras exportaciones, no está contento con el acuerdo, por lo que debemos estar abiertos a negociar el TLC” con un “hombre que ha negociado toda su vida”.

Videgaray Caso afirmó que la incertidumbre que se vive en el momento está pesando en la cotización del peso, porque se desconoce qué acuerdos se firmarán, pero se dijo confiado en la negociación.

No se arrepiente y lo volvería hacer

El secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que no se arrepiente de la invitación que hicieron a Donald Trump como candidato presidencial, señaló que nunca imaginó que su vida política estaría marcada por un personaje como Trump.

Admitió que hubo “errores importantes” en esa invitación porque fue muy precipitada, pero dijo que lo volvería a hacer.

Sobre la visita del ahora presidente electo de Estados Unidos a México, Videgaray dijo que se buscó un acercamiento que ahora es un activo para la negociación de la relación con Estados Unidos.

“Lo primero que estábamos buscando era establecer una comunicación” y darle a Trump “una visión real de lo que es México y una visión de la posición de los mexicanos y el gobierno de México hacia sus posturas, eso derivó en la invitación a ambos candidatos”.

Reiteró que, a pesar de los errores, gracias a ese diálogo entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump “hoy tenemos una base para darle un trazo constructivo a la relación con Estados Unidos”.

Sobre la propuesta de Trump para construir un muro en la frontera con México, Luis Videgaray dijo que es un tema de dignidad y soberanía nacional y México no pagará ni reembolsará el costo de ese muro.