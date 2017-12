Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este miércoles, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reconoce a Jerusalén como la capital israelí, una medida que promete generar tensiones en el Medio Oriente y reducir la paz entre los palestinos e israelíes.

Por lo que ha ordenado al Departamento de Estado que inicie el proceso de trasladar a Jerusalén la embajada estadounidense, pero este procedimiento tardará al menos entre tres o cuatro años debido a que deben construir una sede diplomática, indicó un alto funcionario estadounidense.

Además, Trump afirmó que esta decisión se debió tomar desde hace tiempo, ya que varios presidentes comentaron que querían hacer algo, pero al final de cuentas no se hizo, quizás por falta de valentía o cambiaron de opinión.

Estados Unidos es el primer país del mundo que reconoce como capital de Israel a Jerusalén, donde ninguna nación tiene una embajada en el Medio Oriente.

Este anuncio generará críticas de importantes aliados árabes de Estados Unidos en la región, como Turquía, Jordania y Arabia Saudita.

Join me live from the @WhiteHouse via #Periscopehttps://t.co/wLXKoISSTG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de diciembre de 2017