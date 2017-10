Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para brindar servicio en Morelia, la empresa de transporte público Uber necesita una concesión del estado, mientras no la tenga violentaría la ley, y, la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) está obligada a actuar en consecuencia, manifestaron legisladores locales, integrantes de la comisión de Comunicaciones y Transportes.

El presidente de dicha comisión parlamentaria, Raymundo Arreola Ortega, recordó que la ley en la materia establece que cualquier persona con la intención de prestar el servicio de transporte público, en cualquiera de sus modalidades, requiere obtener una concesión del estado.

Quien no cumple con ello, subrayó, cae en la figura de pirataje y por disposición legal debe ser sancionado por la autoridad, a través de la Cocotra.

“Yo he estado en comunicación con el coordinador de la Cocotra y me dice que no hay ningún trámite iniciado (por Uber) ante ellos, por lo tanto, cualquier actividad que pretenda convocar o invitar a personas para que se organicen y no tengan una concesión de manera pública están en contra de la ley del transporte en la entidad”, dijo.

El también integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Manuel López Meléndez, se pronunció a favor de una competencia que incida en el mejoramiento del servicio que actualmente recibe la ciudadanía, pero hizo hincapié en que cualquier empresa que decida incursionar en el estado debe cumplir primero con el marco jurídico, que no permite la introducción arbitraria del servicio.

