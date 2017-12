Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La plataforma para solicitar transporte privado Uber actualizó sus términos y condiciones el pasado 13 de diciembre para los usuarios de América Latina.

En comparación con la última actualización, en 2016, todo parece normal, sin embargo a partir del punto cinco las cosas empiezan a cambiar.

En el apartado Renuncias; limitación de responsabilidad; indemnidad señala:

“Uber no hace declaración ni presta garantía alguna relativa a la fiabilidad, puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los servicios o cualquiera de los servicios o bienes solicitados a través del uso de los servicios, o que los servicios no serán interrumpidos o estarán libres de errores. Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros provedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley aplicable”

Es decir, Uber se deslinda del servicio que el usuario reciba cada vez que pida una unidad, así como algo de lo que pueda pasarte, ya que tampoco se hace responsable de “daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos, o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdidad de datos, la lesión personal, o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, incluso aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños”.

Además de lo anterior, la compañía se protege ante cualquier acción legal que los usuarios puedan tomar en su contra por diversos incidentes.

La compañía también tiene la facultad de cobrar un cargo extra por ensuciar el vehículo donde el usuario viajó, si se ensucia el interior, es decir las vestiduras, piso, tapete, ventana, puerta; con bebidad no alcoholicas, el cobro promedio será de 200 pesos.

Por vomitar, por ensuciar con comida grasosa al interior, manchas de pintura y lodo al interior también puede llegar a las 200 pesos, mientras que ensuciar las vestiduras de esto último hasta los 800 pesos.

Aquí puedes consultar los términos y condiciones completos.

Con información de Chilango…