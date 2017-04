Zacapu, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este jueves se desarrolló la quinta sesión de Coordinación de la Mesa de Seguridad Ambiental, en la que autoridades ambientales y judiciales se comprometieron a poner un alto a las ambiciones de personas que provocaron un ecocidio en el cerro La Silla, uno de los peores siniestros ambientales, según catalogaron, que se han registrado en los últimos años al haber causado un incendió total del bosque.

Mediante comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC), dieron a conocer que “se está actuando con toda el rigor de la ley para condenar a los responsables, a quienes ya se tiene ubicados y a los que se obligará a reparar el daño ecológico que provocaron”.

“Que no se froten las manos los aguacateros que provocaron este incendio, no vamos a dejar nada en la impunidad, vamos a actuar con todo para que este desastre natural no quede en la impunidad”, aseguró el titular Semarnacc, Ricardo Luna García, quien junto con el coordinador de fiscales, Marco Aurelio Nava Cervantes, presidieron esta sesión de la Mesa de Seguridad Ambiental.

El cerro La Silla perdió más de 200 hectáreas de bosques y cubierta vegetal en su totalidad debido al fuego que, se sabe, fue intencionado, incluso en un momento se impidió a los combatientes forestales que intentaran sofocar las llamas, por lo que fue necesaria la intervención de las corporaciones de Seguridad Pública para permitir que los brigadistas hicieran lo posible para detener el siniestro.

A pesar de los esfuerzos, el viento y la escasa humedad se sumaron a la tala forestal que previamente causaron quienes se ostentan como propietarios de este sitio, lo que derivó en que las llamas se mantuvieran vivas por casi tres días continuos.

Para combatir este incendio fue necesario que actuaran casi un centenar de combatientes del fuego, tanto de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), a cargo del director Roberto Pérez Medrano; de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Osvaldo Fernández Orozco; así como del propio Ayuntamiento de Zacapu y voluntarios.

Derivado de este siniestro, se acordó que en Zacapu se instale un centro regional de combate y prevención de incendios forestales, ello permitirá una estrecha coordinación institucional, además de la inmediata atención.

En su momento, el coordinador de Fiscales en Michoacán, Marco Aurelio Nava, resaltó que el municipio de Zacapu no se quedará solo, y desde las diferentes aristas se estarán atendiendo los principales problemas sociales para erradicar la inseguridad.

Pr su parte, el presidente Gerardo Torres agradeció la atención que de manera directa se ofrece a este municipio, por lo que en esta misma reunión invitó a representantes y líderes ejidales para que conozcan la estrategia de seguridad y en su caso denuncien todo tipo de ilícitos que puedan afectar al medio ambiente. En esta misma sesión se recibieron y dieron curso a tres denuncias que presentaron los representantes ciudadanos.

Como resultado de esta Mesa de Seguridad Ambiental, se concluyó que están en marcha diversas acciones para desincentivar el ilegal cambio de uso de suelo, muestra de ello es que a la fecha se han desinstalado 230 hectáreas de huertas ilegales, principalmente aguacate, se han desmontado 100 mil plantas de entre dos y cinco años de edad, se han desinstalado seis hoyas de agua, todo ello en los seis principales municipios de Michoacán donde de manera anárquica crece la frontera agrícola.

jcms