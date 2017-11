Por: Alina Espinoza

Colombia (Rasainforma.com).- Este lunes, los ministros exteriores de la Unión Europea(UE) decidieron eliminar definitivamente de su lista de organizaciones terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“El Consejo adoptó los actos jurídicos que prevén la retirada total de la FARC de la lista de la UE”, aseguró una fuente cercana a la Agencia France Press.

Esta decisión fue tomada por los embajadores de los veintiocho y hasta ahora los ministros de exteriores ratificaron el decreto sin un debate de la reunión.

La UE ya tenía suspendido a las FARC de su lista terrorista desde el 26 de septiembre del año pasado, tras el proceso de paz en Colombia.

Dichas suspensiones tenían sanciones como la congelación de bienes o la prohibición de poner fondos a su disposición.

Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos expresó sobre la decisión que tomó la Unión Europea.

“Las FARC ahora es un movimiento político que defiende sus ideas sobre la democracia y no más con la violencia, ese fin del proceso de paz fue cambiar la balas por el diálogo”, comentó Santos,

Añadió “No olvidaré nunca, lo llevaré hasta el último día de mi vida, sobre la última arma que me entregaron, me la entregó una portuguesa; esa fotografía me la llevaré hasta mi tumba, con mucho agradecimiento”.