Por: Carolina Zambrano/@Caroz_ZaC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La universidad no va a desaparecer, pero el no pago de las quincenas va a generar inconformidad de los trabajadores, por lo que es urgente que la comunidad nicolaita actúe en conjunto por el bien de la Casa de Hidalgo, destacó el rector, Medardo Serna Gonzáles.

En entrevista colectiva reconoció que el panorama no es bueno, ya que no aún no existe una resolución favorable por parte de la Federación para la entrega de recursos extraordinarios.

“Vamos a seguir reuniéndonos en la Ciudad de México todos los rectores de las universidades que nos encontramos en problemas económicos muy graves. Las hacemos desde enero del presente año, quiero manifestar que hemos hecho un esfuerzo muy importante”.

Pese a lo publicado en medios nacionales, respecto a que desde el pasado 16 de octubre la Federación ya emitió una resolución de que no habrá recursos extraordinarios para estas siete universidades, pues se priorizará la ayuda para las instituciones afectadas por los sismos de septiembre pasado, el rector aseguró que los senadores están interesados en apoyar.

“Los senadores están interesados, hay compromiso de parte de ellos, los rectores estamos preocupados y mantenemos una actividad muy intensa de gestión. Hay posibilidades de apoyo, por supuesto que los sismos merecen la atención de todo México, pero también las universidades”.

Pidió a las autoridades hacerse responsables de las universidades estatales, ya que éstas no cuentan con recursos propios.

“No somos los únicos responsables de ofrecer educación pública de calidad y espero que el Estado mexicano cumpla con este compromiso; de no ser así habría consecuencias graves”.

