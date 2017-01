Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Una sobreviviente a la explosión en el mercado de cohetes de Tultepec, indicó que un niño fue el responsable de la explosión “Yo lo vi, fue un niño el que prendió un cohete, una paloma y lo aventó”, dijo Daniela Lozada de 24 años.

La joven mujer que aún se encuentra hospitalizada relató que junto con su esposo y su dos hijos acudieron al mercado de San Pablito cuando vio al menor lanzar una paloma, (que es un tipo de pirotécnico) y al instante comenzaron las explosiones.

Al percatarse de lo sucedido, la primera reacción fue proteger a los niños, a quienes su esposo cubrió con una lámina que voló de un puesto, los niños tienen seis y cuatro años.

Desde el día de la explosión, el 20 de diciembre pasado, ella, sus dos hijos y su esposo entraron a terapia intensiva al Hospital de Trauma y Ortopedia Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Actualmente los do hijos de Daniela ya fueron dados de alta, están al cuidado de sus abuelos. Daniela permanece en internada con quemaduras de cuarto grado en uno de sus brazos, ya fue operada y se recupera, sin embargo su esposo es el más grave, dijo ella.

Daniela, que trabaja en el área de intendencia de la UNAM, ya sabe cuántos muertos hubo, de hecho una de sus amigas, que también iba ese día con ellos, está en la lista de los fallecidos.

Después de la tragedia, la joven se opone a que existan este tipo de mercados “los mercados de cohetes son bombas de tiempo, no deberían existir”, pero en el caso de la reconstrucción del polvorín pide que los niños que no entren, que no se les permita el acceso, que debería estar prohibido para los niños.