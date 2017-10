Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con su comitiva abandonaban el Trump National Golf Club, en Virginia, una ciclista que pasaba junto a ellos fue captada “pintándole el dedo”.





A pesar de que la caravana de Trump disminuyó su velocidad, la mujer los alcanzó de nuevo en su bicicleta para hacerles la famosa señal, o al menos eso fue lo que David Smith, del periódico The Guardian, escribió en el reporte de actividades de Trump.



La comitiva del presidente salió del Trump National Golf Club a las 15:12 horas, pasando a dos peatones. Uno de ellos hizo una señal negativa al presidente. Luego pasó a una ciclista, que respondió sacándole el dedo medio. La comitiva redujo su velocidad y la ciclista los alcanzó, todavía sacándoles el dedo medio antes de cambiar de dirección



No es ninguna novedad que Donald Trump no goce de popularidad en su país (ni en otros) pues una encuesta de Reuters Polling realizada el 26 de octubre muestra la aprobación del presidente de los Estados Unidos está en un 35%, mientras que el 60% lo desaprueba.

FG