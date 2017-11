Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La historia de Kate McClure, una chica de Florence Township, Nueva Jersey, le llegó a miles de personas. Resulta que un vagabundo gastó sus últimos 20 dólares para ayudarla, sin pedir nada a cambio, y ella le terminó consiguiendo más de 360 mil de regreso.

Kate relata que se encontraba manejando en la carretera, cuando de pronto se quedó sin gasolina a la mitad del camino hacia su destino, ante lo que el hombre se dio cuenta de que tenía problemas y se acercó para ayudarla.

“Me dijo que me quedara dentro del coche y le pusiera seguro a las puertas, unos minutos después regresó con gasolina, usando sus últimos 20 dólares para asegurarse de que yo pudiera regresar a casa a salvo”, comenta McClure.

Para agradecerle su gesto, inició una campaña en GoFundMe, donde contó su historia y logró recaudar al momento más de 360 mil dólares para ayudar al vagabundo, llamado Johnny, a tener una mejor vida.

En la campaña dice que el dinero se usará para darle un hogar, del cual pagará varios meses de renta, con la idea de que Johnny pueda encontrar un trabajo y seguir adelante después de esta ayuda.

“Verdaderamente creo que todo lo que necesita es un pequeño descanso. Espero que con tu ayuda yo pueda ser quien se lo dé”, pide la joven, quien asegura que el hombre es una buena persona e incluso ya se hicieron amigos.

También cuenta que él no le pidió ni un solo dólar a cambio, y ella no le pudo pagar en ese momento porque no llevaba efectivo, sin embargo, regresó después para pagarle, le dio una chamarra, guantes, sombrero y calcetines.

“Por favor ayuda a este hombre a entrar a una casa. Ya hace tanto frío y no me puedo imaginar cómo será estar allí todo el invierno. Un poco ayudará”, concluye.

