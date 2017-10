Morelia, Michoacán (Boletín).- En duelo correspondiente a la Jornada 10, en punto de las 4 de la tarde en la Unidad Deportiva Camembaro en Valle de Santiago, Guanajuato, se disputó el encuentro entre Jaral del Progreso y Atlético Valladolid.

Cotejo que se disputó en un entorno muy hostil dado que la afición local desde el minuto 1 estuvo ofendiendo al cuerpo arbitral, cuerpo técnico y jugadores de Panteras, aunado a las condiciones paupérrimas de la cancha que no permitían circulan el balón a ras de pasto, se disputó este encuentro.

A las Panteras de inicio les costó mucho trabajo el traslado y el control del balón, situación que los locales aprovechaban para en base a pelotazos generar peligro.

Al minuto 32 en un tiro de esquina cobrado por Eduardo Mares se anticipa a su marca Jorge Rivera y aprovechando que el arquero Alexis Villagómez no sale le remate en el área chica para realizar la primera anotación del encuentro

Para el segundo tiempo el equipo de Valladolid saltó a la cancha con una mejor actitud lo cual logró capitalizar luego de presionar la salida del cuadro local lo que derivó que al minuto 10 de la segunda parte, en un tiro de esquina cobrado por Ricardo Martínez, Juan Pablo Ruiz anticipa al arquero y remata de buena forma para emparejar los carteles.

Al minuto 14 nuevamente en cobro de tiro de esquina bien ejecutado por Ricardo Martínez, nuevamente Juan Pablo Ruiz logra anticipar a su marca para de solido frenazo enviar nuevamente el balón a las redes para conseguir darle vuelta al tanteador.

Al minuto 28 en un balón largo de 60 metros bombeado en el que no sale bien el arquero del Valladolid consigue su segunda anotación Jorge Rivera para emparejar el marcador.

Al minuto 40 en una pelota dividida que logra testera Juan Pablo Ruiz va a pelearle mano a mano Daniel López con el defensor Gerardo López ganándole el delantero Pantera para de tres dedos bombearla por encima del arquero de Jaral para lograr el gol del triunfo.

En torno a este encuentro el Director Técnico del Valladolid expresó: ”Está era una cancha, no se podía jugar, es una lástima y da pena ajena, y se peligra tanto ellos como nosotros para las lesiones, hoy la táctica fina nos ayudó, con dos anotaciones, estamos regalando los primeros 45 minutos y en un entorno hostil como este con gente que te grita cualquier cosa no debemos permitirnos eso, me quedo contento con la victoria. Hoy el equipo le metió y siempre es importante ganar pero hay que buscar mejores formas”.

Finalmente el goleador Juan Pablo Ruiz externó: “Fue un buen trabajo el que hicimos todos, en esta cancha fue muy difícil jugar, esta en un estado pésimo, pero gracias a Dios metí esos goles, lo importante que se logró sacar ese resultado, los goles se los dedico a mi familia que vino a verme, en especial a mi madre”.

Con este triunfo el Atlético Valladolid se afianza en el liderato del grupo ocho con 26 unidades en nueve juegos disputados.

El próximo cotejo del Valladolid será ante los Queseros de San Juan el próximo domingo 5 de noviembre del presente año, en su horario tradicional de las 12:00 horas en el estadio Venustiano Carranza.