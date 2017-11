Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin iniciar procedimiento alguno o dar vista a la autoridad penal, antiguos gobernadores del estado permitieron la protección de servidores públicos para ocasionar desfalcos financieros a Michoacán, de los cuales la Secretaría de la Contraloría ha podido inhabilitar a más de 300 ex funcionarios en los últimos dos años.

En entrevista colectiva, Silvia Estrada Esquivel, contralora estatal, indicó que la lista de estos funcionarios va desde jefes de departamento, directivos y posiblemente ex mandatarios estatales, quienes permitieron que algunos casos prescribieran, fueran cerrados o simplemente no se iniciara un procedimiento sancionatorio contra estos.

“Ha habido demasiado daño al estado y nunca nadie había dado vista para solicitarles a los ex servidores públicos que resarzan su daño al erario del estado… Ha habido demasiada irresponsabilidad de ex servidores públicos porque no dieron en tiempo y forma la vista, los expedientes o se dejaban preescribir o se cerraban simplemente, eso es una irresponsabilidad y la omisión también se sanciona administrativamente”.

Ex gobernadores como Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero son algunos de los que podrían estar implicados en esta omisión que no sólo ha dejado graves daños al erario público sino que también ha ocasionado a la Secretaría de la Contraloría a presentar expedientes que podrían terminar sin sancionados, debido a la prescripción de los mismos.

“Lamentablemente se han estado procesado a nivel Tribunal de Justicia Fiscal y porque los ex servidores no dieron en tiempo la vista pertinente, por eso tal vez esta Contraloría se verá mermada en el sentido de que algunos procesos ya estén prescritos, pero nuestra obligación es dar vista y continuarlos, se me hace injusto que no sean llamados esos servidores públicos que no cumplieron con su trabajo”.

La gravedad financiera que ocasionó esta protección de ex funcionarios por parte de los antiguos responsables en las contralorías internas del Gobierno Estatal se ubican entre el año 2008 hasta 2015, periodo que permitió colocar a Michoacán como la segunda entidad en el país con más número de observaciones e irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación con 25 mil millones de pesos que se ejercieron indebidamente en los sectores de salud, educación y seguridad pública.

Los expedientes con los que actualmente cuenta la Secretaría de la Contraloría son reservados, por lo que la contralora omitió especificar cuáles y cuántos serán los casos que esta instancia presente contra ex funcionarios públicos antes de que termine 2017.

