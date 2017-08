Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- En las redes sociales circula una fotografía donde se ve a un ayudante del sheriff de Harris, condado de Texas rescatando a un par de niños durante las intensas lluvias e inundaciones provocadas por la tormenta “Harvey”.

Hay decenas de imágenes circulando en las redes sociales sobre rescatistas, voluntarios y policías.

Todos se volcaron hacia las inundadas calles de Houston y otras ciudades para ayudar tras el paso del huracán.

Pero esta foto destaca el clamor de un país que, con los más recientes sucesos en Charlottesville, estaba buscando una imagen de unidad nacional.

En la fotografía de un hombre afroamericano, quien le supera el agua hasta las rodillas, lleva entre sus brazos a dos pequeños que rescató de una casa por las intensas lluvias.

Originalmente fue publicado en el Facebook de la oficina del Sheriff con la intención de cómo se encontraba el lugar, según la Cadena Univisión.

Para después en la cuenta @fishingfortruth compartió la imagen con un simple mensaje: “Tengo una idea para reemplaza una de esas estatuas”.

I have an idea for replacing one of those statues… pic.twitter.com/v3zZzb1yFe

— FishingForTruth (@FishBlanc) 27 de agosto de 2017