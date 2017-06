Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- No todo en Morelia es malo, no sólo pasan robos y asesinatos, no sólo hechos violentos son los que se destacan, también hay cosas buenas que vale la pena destacar.

En esta ocasión vecinos de Villas del Pedregal solicitaron a MiMorelia.com dar cuenta de lo bueno que resulta cuando varios se organizan en busca de un bien común.

Colonos compartieron actividades que realizan con periodicidad en este asentamiento de la capital michoacana, como jornadas de limpieza, recolección de medicamentos, campañas de salud y cuentacuentos para los todas la edades.

Los vecinos se dijeron preocupados por el fraccionamiento, es por ellos que han emprendido también donaciones de libros para el preescolar “Bicentenario” turno vespertino, lo mismo sondas para diálisis en el asilo “Cristo Abandonado”.

Con esto la gente de Villas del Pedregal da muestra de que cuando se quiere hacer las cosas bien, se puede.

