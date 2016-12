Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El defensor de Monarcas, Gerardo Rodríguez, augura un Torneo Clausura 2017 con mucha intensidad, pero confía en el conjunto que se preparó para encararlo.

“Espero una temporada fuerte y muy competitiva, tenemos plantel para salvarnos y estar dentro de la Liguilla para pelear el título, hay que ir paso a paso. Los propósitos son claros, salvarnos, estar dentro de los ocho primeros y buscar el campeonato”.

Con el estratega ‘rojiamarillo’, Pablo Marini se verá un equipo con mucho dinamismo, veloz, vertical y equilibrado, aseguró el dorsal 3 de la Monarquía.

“Van a ver un equipo muy comprometido en todas sus líneas, bien parado, buscando hacer daño al rival teniendo la pelota siendo muy agresivos en todas la líneas”.

Dejando atrás lo ocurrido en el torneo anterior, Gerardo consideró que lo importante es que el equipo camine con el paso de las fechas, más allá de las líneas o de las individualidades.

“Acá lo más importante será trabajar en equipo, no sólo la línea defensiva. Cuando se juega en conjunto, se forma un equipo donde todos defienden todos atacan y eso es importante para obtener los resultados”.

Respecto al encuentro amistoso contra Altas, que será el último del a pretemporada ‘rojiamarilla’, Rodríguez fue contundente en decir que el resultado es lo menos importante.

“Es un partido que nos sirve para prepararnos, para seguir mejorando. Nosotros buscaremos un mejor funcionamiento puesto que nos interesa el resultado, pero lo primordial es un buen funcionamiento para llegar bien al inicio del torneo”.

Finalmente, el sinaloense mencionó como ha sido su evolución y adaptación a la ciudad, al equipo, pero sobre todo al esquema y a la idea de Marini.

“Me he ido adaptando rápidamente, me han recibido muy bien, me han hecho sentir como en casa; realmente estoy contento por ello, tratando de responder a la confianza que me han brindado teniendo participación con el ‘Profe’ Marini, conozco lo que busca y lo que desea de sus equipos y eso en conjunto con la adaptación del grupo creo que me hace bien para trabajar de mejor forma”.