Por: Oscar M. Mora

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El director mexicano, Alejandro González Iñárritu defendió al cine contra las películas vistas en un celular en su asistencia al Festival de Tribeca en Nueva York.

“Ver una película en un teléfono celular es como ver una postal de la misma ya que la imagen y el sonido no se aprecian de la misma manera”, aseguró el galardonado cineasta.

En una de sus charlas programadas por el festival, el multipremiado por la academia también conversó sobre sus últimos trabajos, su forma de hacer cine y el impacto de las nuevas tecnologías en la industria.

“Si has visto The Revenant en tu móvil entonces no has visto la película”, expresó Iñarritu quien criticó a las nuevas generaciones pos denostar la latitud del sonido y la calidad de la imagen en una pantalla de cine.

Sin embargo, el mexicano también habló de lo que calificó como “asombrosas posibilidades” que ofrece la tecnología para hacer cine, y en concreto, de la Realidad Virtual (VT) que a su juicio es algo que el cine no puede alcanzar.

Por ello Iñárritu destaco su nuevo cortometraje de VR titulado Carne y arena que presentará en la próxima edición del Festival de Cannes.