Por: Adoración Araiza

Guadalajara, Jalisco (Rasainforma.com).- Vicente Fernández Jr. hijo de “El Charro de Huentitán”, confirmó que se lanzará como candidato independiente a la gubernatura de Jalisco en las próximas elecciones, por lo que el día de hoy se registró como aspirante.

A través de Twitter, la periodista Ahtziri Cárdenas dio a conocer la noticia, que fue retuiteada por Vicente Fenández Jr.

En entrevista para El Mural, aseguró que no tiene miedo de decepcionar a la gente porque lo que hace “lo hace con ganas”, además indicó que quiere entrar en el mundo de la Política porque su familia no tiene empatía por ningún partido político.

Se presenta Vicente Fernández JR. en el IEPC para manifestar su intención de aspirante para ser candidato a Gobernador de Jalisco. pic.twitter.com/XcR2Q8klbD — mural.com (@muralcom) 18 de noviembre de 2017

“Yo me temería que el pueblo siga decepcionado de lo que espera, o de lo que quiere, o de lo que no ha tenido. Yo no me puedo decepcionar de lo que yo hago porque yo lo que hago, lo hago con ganas, y lo hago convencido de lo que quiero hacer”, aseguró el también cantante.