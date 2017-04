Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer el video en el momento justo cuando la “madre de toda las bombas” estalló en suelo afgano.

Este ataque tuvo como objetivo eliminar túneles y cuevas en el este de Afganistán, atajos que serían creados por el Estado Islámico, según dijeron autoridades norteamericanas.

Al respecto, se conoció que esta es la primera vez que se usa una bomba de este tipo en ataque.

Asimismo, fuentes oficiales confirmaron que de este hecho murieron 36 yihadistas.

El video fue difundido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2017