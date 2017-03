España (MiMorelia.com).- En todo el mundo hay millones de personas sin hogar, muchos mueren en la misma calle y algunos otros logran salir adelante sin volver a pedir limosna.

Este es el caso de Jose Antonio, un hombre español que llevaba viviendo en las calles de Palma alrededor de 25 años. Hace dos semanas, el dueño de una barbería famosa llamada “La Salvajería” lo invitó a hacerse un cambio de look y el resultado se está haciendo viral en todo el mundo debido a la enorme transformación que ni el mismo José Antonio lo podía creer.

Durante el proceso no podía ir viendo la transformación hasta el final, lo que hizo más dramático el momento de revelación.

“Yo soy feliz conmigo porque me quiero, me quiero mucho, pero no puedo ser feliz con la vida que tengo” confesó antes del cambio. “No me reconozco, ¡joder! ¿yo soy éste?” fueron sus palabras al ver el look final.

Antonio se dedica a cuidar autos en la calle a cambio de unas monedas por lo que el dueño de la barbería quiso ayudarlo empezando por cambiar su look y así pudiera conseguir un mejor trabajo. Entre los vecinos que lo conocen consiguieron la ropa y zapatos. Al final quedó tan impresionado y contento que confesó “Esto no fue sólo un cambio de look, sino el inicio de una nueva vida para mi”.

Esta fue una idea de la barbería “La Salvajería” quienes hicieron este proyecto personal como aniversario de tres años, ayudando y cambiando la vida de un hombre ¡bravo! Al momento el video que compartieron a través de su cuenta de Facebook lleva más de 16 mil compartidos.

APMA