Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Una bebé causa sensación en redes sociales por su forma de “bailar” mientras escucha una pegajosa canción al interior del vehículo donde va con sus familiares.

Maddie Waiting for the Beat to Drop (Maddie esperando el momento más intenso de la canción, la traducción al español), es el título del video subido por el usuario Ethan Than, tío de la pequeña, en su canal de YouTube.

Se observa a Maddie moverse al escuchar Uptown funk, éxito del 2014 interpretado por Bruno Mars y Mark Ronson, pero al momento del estribillo es cuando la niña cambia de ritmo, y sus seres queridos lo celebran.

En siete días, suman más de siete millones de reproducciones de este tierno clip.

amm