China (MiMorelia.com/Redacción).- Para celebrar los 25 años del manga Sailor Moon, la empresa de celulares Meitu lanzó al mercado una edición especial con toda la esencia de la serie japonesa.

La marca china de celulares apostó en el marco de este aniversario mundial por lanzar el celular personalizado con Serena, en tonos rosas y un palo selfie con forma del báculo de la Princesa de la Luna.

OMG YOU GUYS!! We have two official #SailorMoon augmented reality filters in our Meipai app to celebrate the #Meitu Sailor Moon M8 Phone 😍😝! pic.twitter.com/zNnfQYKhDy

Se ha dicho que el celular estará limitado a diez mil unidades para China, sin que se sepa si se podrá vender a la postre en países de otros continentes.

Entre los fans de la obra de Naoko Takeuchi se ha generado mucha expectativa por el producto, entre quienes lo quieren y pueden adquirirlo y entre los que quieren y sólo pueden contemplarlo en fotos y videos.

#SailorMoon #MeituM8 unboxing vid! We put SO much work not only into the phone itself, but also the beautiful packaging! 💖 #obsessed #meitu pic.twitter.com/KVTTYc7nOl

— Meitu Technology (@meituofficial) 12 de mayo de 2017