Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- En un reciente episodio del programa “Last Week Tonight”, John Oliver, su conductor habló acerca de Bolivia con la ironía y comicidad que lo caracteriza, sin embargo, se disertó sobre un proyecto creado para contrarrestar los accidentes de tránsito en la capital de una manera muy peculiar.

Este fragmento del programa fue compartido en YouTube y se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

El Gobierno de La Paz lanzó hace 13 años, una iniciativa para terminar con los accidentes y el caos vial en la ciudad. Para ello, un grupo de jóvenes han salido a las calles vestidos de cebras para esta forma concientizar el respeto al reglamento de tránsito.

El material compartido en YouTube, John Oliver rescata la magnífica idea de usar estos animales, que representan los “pasos de cebra” o “pasos peatonales”, pero el presentador no pretende informar sobre este curioso y efectivo acontecimiento, si no llegar a una conclusión irónica en situaciones incómodas o complicadas.

Así que en el programa se observan diferentes situaciones “incomodas” que ocurrieron realmente, pero con un montaje en el que se les insertó una cebra.

El canal de YouTube de “Last Week Tonight” publicó un clip en el que estaba una persona disfrazada de cebra y baila durante 23 minutos. Al estar frente a una pantalla verde, la cebra se puede insertar en cualquier foto o video, lo que el conductor motiva a sus espectadores a realizar contenido con dicho material. Las únicas condiciones son que los usuarios compartan el resultado obtenido y se unan al hashtag #JustAddZebras.

El material se ha logrado en menos en una semana más de un millón y medio de visualizaciones.

Las creaciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar:

The Theresa May and Donald Trump press conference #JustAddZebras @LastWeekTonight @iamjohnoliver pic.twitter.com/yZ9GZKFavd

Zebras are taking over the internet today whether you like it or not. #justaddzebras pic.twitter.com/rev7uJrFJu

— Jacob A. Ware (@JacobAWare) March 20, 2017