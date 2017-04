China (MiMorelia.com/Redacción).- Li Juhong dice tener mucha suerte en la vida. Le basta con escuchar la palabra gracias y recibir a veces como pago por su servicio de doctora, frutas o verduras que han plantado sus pacientes.

Desde niña quiso ser médica. A los cuatro años de edad sufrió un accidente automovilístico que la dejó sin piernas. Ahora, a los 38 años atiende en la aldea de Wadian -en el condado de Qingping, situado en el distrito chino de Heachuan-, donde no sólo recibe a la gente en un consultorio, sino hace visitas a casas de los enfermos.

Esta doctora con una labor ordinaria, como ella misma la califica en entrevista a la serie de YouTube Great Big Story, utiliza para sus traslados un triciclo, una especie de bancos o una silla de ruedas, pero en trayectos complicados es su esposo quien la carga a su espalda y ambos se enfilan hacia la ayuda de los pobladores, con su botiquín médico. “Los dos caminamos juntos con sólo dos piernas”, sostiene.

Li no tiene así como un horario fijo. Puede estar en su trabajo desde las seis de la mañana e irse después de las 10 de la noche. Lo mismo niños, adultos, personas de la tercera edad reciben el tratamiento, y su campo de acción es de unos 2 mil pobladores de la montañosa aldea.

Su sueño de la infancia se cumplió. El percance vehicular y la pérdida de sus piernas no pudo quitárselo, al contrario, eso fortaleció su idea de ayudar a otros y evitar sufrimientos similares al suyo.

Hace lo que le gusta, por eso y el apoyo de su esposo, considera tener mucha suerte, aparte de recibir el agradecimiento de los pacientes. “Cuando me ven, siempre me dan las gracias”, señala, y no deja de avanzar hacia adelante, aun cuando se trate de sitios elevados en la montaña.