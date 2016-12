Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Debido a una llamada que alertaba por un “paquete sospechoso”, la Torre Trump de Nueva York fue evacuada por policías locales, quienes orientaron a las perspnas para salir de forma ordenada.

A través de varios videos difundidos en las redes sociales se observa a las personas corriendo hacia las puertas del lujoso edificio propiedad del presidente electo del Estados Unidos.

Pese a que Donald Trump se encuentra en estos momentos en Florida, acostumbra a tener su lugar de residencia y oficinas en dicho edificio de Nueva York, ubicado en Quinta avenida, cerca de la calle 56 de Manhattan.

De acuerdo con medios locales, una llamada al 911 alertó a los bomberos por un un “paquete sospechoso” en el edificio, por lo que de inmediato policías y cuerpos de emergencia desalojaron la Torre Trump.

Momentos más tarde, el Departamento de Policía de Nueva York informó que se trató de una bolsa sin contenido en su interior, por lo que todo se encuentra seguro. Esto luego de ser examinada por el ecuador antibombas.

Suspicious package at Trump Tower has been examined by NYPD Bomb Squad. Deemed to be an unattended bag and safe. pic.twitter.com/0vcyDi8TMA

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 27 de diciembre de 2016