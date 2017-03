Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Jonathan Davis publicó en su Twitter una escena desconcertante: Pavos en una especie de danza alrededor de un gato, aparentemente muerto. No imaginó el revuelo que causaría en redes sociales, al grado de ser entrevistado por cadenas como CBS, NBC, así como varios medios escritos y de internet.

Circulaba por una de las calles de Boston, Massachusetts, cuando se percató de la peculiar escena y decidió grabarla. “Estos pavos están intentando darle una décima vida a ese gato”, publicó en un tuit más tarde ese 2 de marzo.

Vio al menos dos minutos con el mismo ritual, de unas 20 de estas aves seguir la trayectoria circular en el sentido de las manecillas del reloj. Pero ¿qué hacían estos animalitos? De entrada, su intención no era la de comerse al minino, ya que no forma parte de su alimentación.

Respuestas por parte de especialistas coinciden que no hay nada siniestro, aunque sí extraño. De las versiones más aceptables, es la de un simple asunto de curiosidad o como para tratar de medir la actitud del posible depredador.

El biólogo y especialista en aves Alan Krakauer, explicó a la cadena NPR como razón probable la de hacer una especie de inspección en torno al gato para evitar un posible ataque e intimidarlo a buscar otra presa “más fácil”.

A su vez, Mark Hatfield, de la Federación Nacional Protectora de los Pavos Salvajes indicó a Gizmodo que al parecer los pavos sólo se aseguran ya no exista peligro y es parte de su curiosidad. “Están diciendo: ‘esto es una amenaza, así que voy a mantener mi distancia de ello mientras sigo al rebaño’”, agregó.

Y es que si ven al felino correr hacia ellos, de inmediato se dispersarían, refirió.

Otra teoría es que siguen al “líder”, lo cual es normal, calificó Daniel A. Cristol, un ornitólogo del College of William and Mary en Williamsburg, Virginia. Lo extraño, apuntó, es que quien encabeza la marcha da vueltas alrededor del gato sin vida, como para mantener la vigilancia en éste.

En ese seguir al líder, los pavos podrían haber quedado “atrapados” en un círculo sin fin, cada uno atrás de la cola de quien estaba al frente, señaló a The Verge el experto del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, Scott Gardner, pues no es usual hacer ese tipo de danzas alrededor ante animales muertos.

“Esa es la cosa más loca que he visto nunca”, dijo Jonathan Davis en su video que subió a Twitter, el cual lleva más de 95 mil retuits y arriba de 149 mil “me gusta”. Aunque no se esperó a ver cuánto tiempo duró el ritual ni su desenlace.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr

— J… (@TheReal_JDavis) March 2, 2017