Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este miércoles por la noche el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje a la nación, en donde lamentó la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump, de extender un muro en la frontera con México.

Ante ello instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refuerce las medidas de protección a los connacionales, indicó que los 50 consulados de EU se convertirán en auténticas defensoras de los derechos de los migrantes.

Señaló que con base en el reporte final de los funcionarios; Luis Videgaray de la SRE e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía así como la consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) habrá de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a tomar.

El Presidente lamentó y reprobó la decisión de Estados Unidos de la construcción de un muro y añadió “México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra ves, México no pagará ningún muro”. Añadió que estas decisiones se dan en el momento en que el país inicia pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamerica.