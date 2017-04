Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- En vísperas del estreno de su nueva película How to be a Latin Lover, Eugenio Derbez fue hasta la Casa Blanca en Washington a “invitar” al presidente Donald J. Trump a ver este filme.

En sus redes sociales, el histrión mexicano subió un video afuera de la residencia oficial de los mandatarios de Estados Unidos, donde anuncia que Trump le dijo que no va a ir a la premier de la cinta. “No le late ver películas donde a pesar de ser una película americana los dos centrales son latinos, Salma (Hayek) y yo, somos dos mexicanos; entonces creo que no le hizo muy feliz la idea”.

También, añadió, espera le vaya bien en la taquilla a esta cinta, para “poner” los números de asistentes e ingresos económicos en la reja de la Casa Blanca, y vea el presidente de la Unión Americana “que los mexicanos y los latinos en este país (EU), no venimos nomás a robar”.

En How to be a Latin Lover, Derbez encarna a Máximo, un gigolo venido a menos, que tras perder su encanto con las mujeres y recibir una lección de su esposa, una mujer de 80 años de edad (Renée Taylor), se ve obligado a vivir con su hermana Sara (Hayek) y su pequeño hijo Hugo (Raphael Alejandro).

Esta producción del propio comediante mexicano se estrenó en Estados Unidos el viernes y el próximo 5 de mayo llegará a cines de nuestro país, con la esperanza de igualar o superar los más de 44 millones de dólares recaudados en la vecina nación del norte por No se aceptan devoluciones, que es la película más taquillera en español.

Fui a la Casa Blanca a dejarle un mensaje a Donald Trump. pic.twitter.com/06O70AwZMN — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 28, 2017

amm