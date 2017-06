Por: Ariana Castellanos

China (Rasainforma.com).- Este jueves se registró una explosión cerca de un jardín de niños en Fengxian, en la provincia de Jiangsu que dejó un saldo de siete muertos y 59 heridos al momento, informó la policía local.

Autoridades investigan las causas de la repentina explosión.

La televisión pública de China informó que en el lugar murieron dos personas y otras cinco en un hospital. De los lesionados, nueve se reportan en estado crítico.

El incidente ocurrió a las 16:50 horas (tiempo de China) justo a la entrada del kínder.

Nota: Imágenes fuertes

#Update: At least 7 killed, another 59 wounded in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/PD1CJcOoda

— People's Daily,China (@PDChina) June 15, 2017