Por: axelsip7

India (MiMorelia.com).- Cámaras de seguridad en una estación de tren en la India grabaron el momento en que un joven es arrollada por el tren, el motivo detrás de este incidente es muy preocupante y nos invita a tomar conciencia.

Después del incidente se dio a conocer que la joven iba hablando por teléfono con los auriculares puestos y no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. “Estaba cruzando las vías del tren cuando de repente lo vi venir. No sabía que hacer. Cuando me desperté yo ya estaba en el hospital”, comentó a la prensa local Pratiksha Natekar, la joven de 19 años que sin duda ha tenido mucha suerte.