Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El popular personaje de “La Chilindrina” llega a la campaña publicitaria de la popular serie de Netflix, Stranger Things.

La caracterización que encarna la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, forma parte de un tráiler que calienta el lanzamiento de la segunda temporada de esta serie.

Con el clásico suéter, las pecas, los lentes y su peinado, “La Chilindrina” forma parte de unos experimentos por parte de una agencia gubernamental y le hacen comentarios sobre su “papá”.

La niña Chilindrina hasta tiene como poderes psíquicos pero termina golpeada. La imagen a la que nos tenía acostumbrados se pierde un poco. Algo sin duda arriesgado pero original.

Cabe mencionar que sólo se trata de una publicidad, ya que la compañera de “El Chavo” no tendrá participación en la serie que se estrena a través de la plataforma de pago el próximo 27 de octubre.

No es la primera vez que Netflix Latinoamérica recurre a este recurso de personajes famosos en la televisión, antes lo hizo con “Soraya Montenegro” quien estuvo reclusa con las chicas de Orange is the New Black y el mismísmo investigador de ovnis, Jaime Maussan también para Stranger Things.