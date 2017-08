Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Este fin de semana se lleva a cabo en Chicago el festival Lollapalooza que reúne un gran número de artistas y miles de asistentes de todo el mundo.

Uno de los principales artistas que se presentaron este jueves fue Liam Gallagher, exmiembro de Oasis, que promocionaba su nuevo álbum solista llamado As you were.

El aclamado artista inglés llevaba tres canciones interpretadas en el momento en el que súbitamente decidió abandonar el escenario a media canción y dejó solamente a sus músicos y a los aficionados sorprendidos y molestos por la acción que el cantante tomó, tras sólo 20 minutos de comenzar.

Una hora de show fue lo prometido para el público, sin embargo el artista no respetó el programa, a los que el público respondió negativamente y en el que sus compañeros lo único que pudieron hacer fue pedir perdón al público y retirarse de igual forma.

Varias son las versiones que circulan sobre el supuesto enojo y abandono de Liam. Desde el inicio, el menor de los hermanos Gallagher se mostró molesto por la calidad del sonido pero algunos usuarios de Twitter aseguran que se retiró porque el público coreaba el nombre su hermano.

Al final Liam Gallagher aclaró en su cuenta de Twitter que tuvo un problema la noche anterior al evento que afectó su voz y le impidió continuar con el concierto.

Sorry to the people who turned up for the gig in Chicago lollapalooza had a difficult gig last night which fucked my voice. I’m gutted LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 3 de agosto de 2017