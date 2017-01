Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una gran jugada. Dieron todo un recorrido magistral por la cancha y, entre regates y pases filtrados, un centro bien colocado terminó en una chilena espectacular.

El delantero, además de la alegría del golazo, corrió a un punto cercano a las gradas centrales y se quitó la playera amarilla para conmover a todo el estadio: su pecho decía una frase icónica: Will you marry me? (¿quieres casarte conmigo).

Entre aplausos y emoción, los jugadores miraban extrañados cómo el árbitro se paraba detrás del autor del gol para amonestarlo. Si van a ponerse cursis, que sea fuera de mi cancha, dejó entendido el juez del campo.