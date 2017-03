Por: Ariana Castellanos

Guadalajara, Jalisco (Rasainforma.com).- Este día comenzó a circular un video de un profesor que platica a sus alumnos lo que al parecer es una experiencia personal, en la que denigra a las mujeres, fue bautizado en redes sociales como #LordPrepa10.

El maestro relata a sus alumnos la situación que vive con su esposa, quien no le tiene lista la cena. Además hace comentarios sexuales.

“Con una ch… vengo cansado, vengo estresado (…) ¿qué no te doy suficiente dinero para que tengas todo hecho aquí, que esté en orden? y continúa “y luego no falta: ‘ay gordito, es que me duele la cabeza’, ¿te duele la cabeza hija de tu p… m@d#!? ¿te duela la cabeza pend#!a?”.

Hace alusión a que él es el que aporta dinero a la casa y la mujer no sabe hacer nada, y que “si no le gusta” puede agarrar a los “mocosos” e irse a la calle.

En tanto la directora de la preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Paula Alcalá, confirmó que se trata de uno de sus profesores, identificado como Ramón Urrea Bernal, quien labora en la institución desde 2001.

Señaló que las autoridades universitarias iniciaron la gestión del caso por lo que la decisión sobre su salida o permanencia será dada a conocer en un periodo de 48 o 72 horas hábiles.

Tras darse a conocer el video, varias personas se han manifestado en contra del docente y piden su destitución.

Nota: el video contiene lenguaje fuerte.