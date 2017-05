Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La famosa estrella de Hollywood, Nicole Kidman, demostró que sí sabe aplaudir “como la gente normal”, durante el programa de Ellen DeGeneres. Esto luego de que fuera criticada por la forma peculiar en que aplaudió durante la presentación de los premios Oscar.

Durante su charla con DeGeneres explicó que realizó el aplauso de esa forma para no dañar las joyas que le habían prestado para lucir aquella noche. “Es como si fuera ‘Cinderella’. Te prestan esas carísimas joyas y es de ‘no puedo dañarlas, las tengo que entregar a la medianoche’, regresaron magníficamente intactas, sin una marca”, dijo.

La talentosa celebridad de 49 años aplaudió “normal”. “He estado trabajando en eso”, bromeó Nicole con Ellen.

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC

— Michael Lopriore (@MichaelLopriore) February 27, 2017