Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El pequeño Dane Miller de tan sólo nueve años, quien padece Síndrome de Down, ha sorprendido a propios y extraños por interpretar la melodía I have nothing de la fallecida Whitney Houston.

Circula en la red el video grabado por la tía de Dane, donde se ve y escucha al pequeño interpretar uno de los éxitos de la cantante Whitney.

El video ha enternecido a miles de usuarios, que ha logrado viralizarse en poco tiempo.

Si no te conformas con el video de esta interpretación, no te preocupes, el carismático Dane cuenta con su propio canal en YouTube: Amazing Dane.

CA