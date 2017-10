Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La pelea entre las luchadoras estadounidenses Heather Hardy y Kristina Williams, organizada este pasado viernes en una ciudad de Connecticut, Estados Unidos por la empresa de artes marciales mixtas Bellator MMA, acabó con una fuerte derrota de Hardy.



En Bellator 185, Kristina Williams, de 28 años, desfiguró a su contrincante de 35 años al romperle la nariz con una fuerte patada. Williams consiguió un nocaut técnico tras la intervención del médico, quien detuvo la pelea a los dos minutos del segundo asalto.



