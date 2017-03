Por: Ariana Castellanos

Culiacán, Sinaloa (Rasainforma.com).- Se ha difundido un video en donde se observa a un grupo de policías municipales quienes entregan a jóvenes que supuestamente participaron en un delito.

Resulta que la esposa de uno de los policías llamó a su marido para decirle que sujetos se metieron a su hogar a robar, por lo que llegan las patrullas y detienen a ocho jóvenes a quienes esposan.

De acuerdo con el Sol de Sinaloa, vecinos de la colonia CNOP de Culiacán grabaron el momento, aproximadamente a las 20:00 horas, en que los detenidos bajan de las patrullas y son entregados a varios hombres armados, quienes iban vestidos de civiles.

Tras darse a conocer las imágenes, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Sánchez Mendieta señaló que cuatro elementos de la policía involucrados en los hechos, ya se encuentran en calidad de retenidos y a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sánchez Mendieta señaló que los agentes no usaron los protocolos en este tipo de casos, no solicitaron respaldo ni alertaron a la corporación de la detención. Aunque no descartó que se trate de patrullas clonadas.

En tanto, la identidad y el paradero de los detenidos se desconoce, por lo que la FGE ya investiga su paradero.