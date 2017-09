Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Las mascotas son parte importante de muchas personas, quienes mutuamente se regalan momentos de felicidad, otras sin embargo es necesario reprimirlos para educarlos, con esto no decimos que se tiene que golpearlos.

Tal es el caso de un perrito que ha llamado la atención en redes sociales por su reacción ante el regaño de su dueño, y es que se ve que ante sus palabras, el can pone una carita enternecedora.

Al parecer un día de salida al parque, el amigo peludo hizo alguna travesura por lo que será castigado sin su peluche favorito y sin más salidas.

El dueño, Sergio Sangui le dice “no es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de yo no fui, ahora te voy a castigar. Te voy a quitar tu pollito, ya no más pollito. Y tampoco vas más al parque por 15 días”.

Cuando el cachorrito escucha que no saldrá más pone cara de incredulidad lo que hace aún más tierno el momento.

Vía @SergioSangui