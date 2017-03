Por: Juan Carlos Martínez Samaguey/@MrtinezSmaguey

(MiMorelia.com).- En redes se ha viralizado de manera rápida un video en el que aparece un gallo de tamaño poco común, “gigante”, como ha sido llamado en la web.

Desde su aparición en Twitter el material se ha compartido en esta plataforma casi 40 mil veces, y ha logrado acumular más de 50 mil me gusta.

El video fue colgado el fin de semana por el usuario LifesBook-Ceo, y en él se muestra a un gallo de gran tamaño que ha desatado una serie de críticas en el afán de aclarar si se trata de un fake o es real.

Luego del misterio, salió a la luz en diversos medios que estos animales son pollos Brahma, según explica Univisión.com, han sido desarrollados en Estados Unidos desde aproximadamente el año 1874.

Esta especie es en gran parte blanca con algunas plumas negras. Se les conoce como “El Rey de todas las Aves” y son buenos productores de carne y huevos.

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w

— LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) March 19, 2017