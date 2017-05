Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- En el canal de videos de Youtube de nombre “The Slow Mo Guys” fue subido recientemente un video en el que se ve como un hombre se lanza a un trampolín con mil ratoneras puestas en la lona.

El material está titulado “Diving into 1000 Mousetraps in 4K Slow Motion – The Slow Mo Guys”, y en él se ve en cámara normal y en lenta como cae sobre las trampas Daniel Gruchy, protagonista de el sitio de videos.

El material ha sido todo un éxito para “The Slow Mo Guys”, ya que suma casi las once millones de reproducciones sólo este video.

Aquí puede ver el resultado, si es que algún día pensaba intentarlo:

jcms