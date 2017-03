Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El videoclip de su tema musical Lavender del rapero Snoop Dogg ha desatado la polémica debido a que en una de las escenas le dispara a un personaje muy similar al del presidente de los Estados Unidos, Donal Trump.

Tras la publicación del video el pasado martes en YouTube, el mandatario estadounidense de inmediato reaccionó y envió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que criticó las imágenes.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2017