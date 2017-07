Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Un tiburón blanco le ganó al mejor nadador de la historia, Michael Phelps, quien tiene 28 medallas olímpicas, cayó derrotado por dos segundos ante el mayor depredador de los mares.

El duelo fue el evento central de la Semana del Tiburón, donde se enfocaron en estos días el canal de televisión Discovery Channel. Antes de la carrera, Phelps tuvo la posibilidad de ver a su enemigo, preparada por la organización para el programa, que le permitieron nadar más rápido.

The moment of glory for #TeamShark!!! #PhelpsVsShark #SharkWeek pic.twitter.com/NWYp1CwiRa

— Shark Week (@SharkWeek) July 24, 2017