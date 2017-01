Canadá (MiMorelia.com/Redacción).- Un trabajador de la construcción en Canadá se volvió famoso luego de demostrara que tiene ritmo y un buen movimiento de caderas al bailar el tema “Into You” de Ariana Grande.

El asunto fue que Sandy Zaza, esposa del trabajador llamado Tony Restrivo, decidió grabarlo sin que él se diera cuenta y se encargó de que las imágenes llegaran a manos de la artista.

Sandy compartió el video en diferentes plataformas como Facebook con el mensaje He’s gonna kill me but I couldn’t resist’ (Me va a matar, pero no pude resistirme).

Finalmente las imágenes fueron vistas por Ariana Grande, quien decidió compartirlas en su cuenta de Instagram con el mensaje “Hell Yeah Dude #thathkick #mood”.

Ahí el video ha sido reproducido por casi 4 millones de usuarios.